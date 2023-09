Al Rotary Club di Cantù protagonisti i giovani

Una serata che ha visto protagonisti e che è stata dedicata ai giovani quella organizzata lo scorso martedì sera, 19 settembre 2023, dal Rotary Club di Cantù.

Relatrici alla cena dei rotariani svoltasi al Ristorante Golf Club di Carimate prima la ginnasta canturina Elisa Marelli, 16 anni, nei mesi scorsi impegnata nella Coppa del Mondo di acrobatica, poi Sara Nidasio che lo scorso anno, proprio grazie alle attività rotariane, ha avuto l’opportunità di trascorrere un anno scolastico all’estero.

"Ho iniziato a praticare ginnastica a 3 anni e mezzo in una palestra vicino a casa e fino al 2020 mi sono dedicata all’artistica a livello agonistico - ha raccontato Marelli - Poi ho incontrato l’acrobatica e me ne sono subito innamorata per lo spirito di squadra e l’ambiente sereno che lo contraddistinguono".