Messo in scena giovedì, 9 marzo 2023, presso il Teatro San Tedoro di Cantù lo spettacolo "Fiori di Loto – Storie in musica di donne resilienti", organizzato dall’Amministrazione comunale - Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con l’associazione Lo Stato dell’Arte.

Al San Teodoro per l'8 marzo "Fiori di Loto – Storie in musica di donne resilienti"

“Il tema delle pari opportunità è fortemente sentito da quest’Amministrazione che durante tutto il corso dell’anno sviluppa progetti con i ragazzi delle scuole canturine, che culminano in due importanti appuntamenti: quello del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, e l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Due momenti continuativi che testimoniano l’attenzione e la volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso un percorso educativo che coinvolge ragazzi di differenti fasce d’età, cercando di far interiorizzare i fondamentali valori di rispetto e gentilezza” ha sottolineato Antonella Colzani, assessore alle Pari Opportunità.

Il programma della mattinata ha previsto prima la lettura di "Grazie al Tuo Sorriso", componimento di Samuele Cappellini, a seguire la rappresentazione dello spettacolo "Fiori di Loto – Storie in musica di donne resilienti". Le tre ariste Sara Velardo, Laf e Sue hanno dato voce ai successi di grandi interpreti del panorama musicale nazionale e internazionale, raccontandone anche le travagliate vicissitudini: storie segnate dal dolore e dalla rivincita, anche attraverso la musica.

Ad assistere all’esibizione gli alunni delle classi 3A e 3D dell’Istituto Comprensivo Cantù 1, della classe 3A dell’Istituto Cardinal Ferrari e delle classi 3A e 3B dell’Istituto Santa Marta, premiati per i progetti artistici realizzati nell’ambito di Se dico donna... e valutati dalla Commissione progettuale, composta dalle Dirigenze Scolastiche delle Scuole Secondarie di Primo Grado, dalle donne presenti in Consiglio comunale e presieduta dalla direttrice Enaip Cantù, Ilenia Brenna.

Presente anche una rappresentanza di studenti dell’Istituto ENAIP di Cantù, coinvolti nel percorso attraverso la realizzazione di attestati in legno per i premiati e gadget culinari, e del Liceo Artistico Fausto Melotti, che per il secondo anno, nell’ambito di Artemisia non si ferma, ha realizzato delle t-shirt, esposte nei negozi del centro cittadino e rappresentanti la donna in quattro declinazioni differenti. Due progetti differenti, quindi, destinati a coinvolgere i giovani studenti canturini di differenti fasce d’età, con uno stesso obiettivo: il promuovere la cultura di pari diritti.

“Vogliamo favorire una educazione che contempli una parità sostanziale e concreta tra uomini e donne, una condizione solidale e rispettosa dei diritti fondamentali degli individui che, purtroppo, viene ancora oggi a mancare in molte parti del mondo. Per questo motivo, gli elaborati premiati denunciano e riflettono sulla condizione delle donne iraniane e afghane. Un tema sensibile e di estrema attualità, portato all’attenzione dei ragazzi, a testimonianza della collaborazione continua tra i nostri istituti scolastici e l’ente comunale. Come Amministrazione, a tal proposito, abbiamo immediatamente recepito l’invito di ANCI ad esprimere la nostra solidarietà attraverso svariate iniziative, tra cui l’illuminazione della Basilica di Galliano martedì 7 e mercoledì 8 marzo. Continueremo, ovviamente, a promuovere percorsi di formazione dedicati ai giovani su questo tema. Inoltre è al vaglio dell’Amministrazione anche l’intitolazione di una via o piazza “ Alle donne vittime del terrorismo di Stato i che hanno combattuto per la libertà e democrazia dei diritti delle donne”, che sarà oggetto di una mozione depositata a firma di tutti i capigruppo in Consiglio Comunale”, conclude Colzani.