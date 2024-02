Al Sant'Anna maxi investimento per la Terapia intensiva neonatale: aumenteranno i posti letto

Concluse le fasi di preparazione e allestimento del cantiere e l’approvvigionamento dei materiali, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, nella Terapia intensiva neonatale, sono partiti nei giorni scorsi i lavori.

Al Sant'Anna maxi investimento per la Terapia intensiva neonatale

L’intervento è volto ad aumentare la dotazione dei posti letto, da 6 a 8 quelli per la Terapia intensiva neonatale e da 9 a 12 quelli per la Terapia sub-intensiva neonatale, ossia l’area dove vengono trasferiti i neonati dopo un ricovero in terapia intensiva.

Solo per la parte edile, l’investimento, finanziato da Regione Lombardia, ammonta a 420mila euro; quello per la parte tecnologica a 800mila euro. Il cantiere si concluderà entro l’estate.

“Gli spazi dove gli operai stanno lavorando sono stati tutti compartimentati e sigillati in modo da consentire che la nostra attività prosegua regolarmente” osserva il direttore della Tin, Mario Barbarini.

A seguito della riorganizzazione della rete regionale per l’assistenza materno-infantile deliberata nel 2019, Asst Lariana, con il presidio ospedaliero Sant’Anna, è stata individuata a livello provinciale come Centro di medicina materno fetale (MMF) e come Centro di terapia intensiva neonatale (Tin). L’ospedale Sant’Anna, infatti, è una struttura sede di Dipartimento di emergenza-accettazione (Dea) di secondo livello, con disponibilità di risorse multispecialistiche e di tecnologie necessarie per un’assistenza ad elevata complessità.