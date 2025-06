Al Sant'Anna ospite il professor Mark Aulisio, esperto in etica clinica

Mark Aulisio, un esperto in medicina proveniente dagli Stati Uniti d'America. L'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia si appresta a ricevere, un esperto in medicina proveniente dagli Stati Uniti d'America.

Martedì 10 giugno l’auditorium dell’ospedale Sant’Anna ospiterà Mark Aulisio, professore e direttore del Dipartimento di Bioetica della School of Medicine, Case Western Reserve University - Cleveland, Ohio, Usa - nonchè direttore del servizio di etica clinica alla MetroHealth Medical Center. Il professor Aulisio è un esperto riconosciuto a livello internazionale in etica clinica, con oltre 85 pubblicazioni su temi come la consulenza etica, la donazione di organi e il principio del doppio effetto (alcuni interventi sanitari possono produrre due effetti, uno positivo e uno negativo, il principio del duplice effetto, attesta l’eticità di un’azione che produce una conseguenza buona e una conseguenza cattiva).

La tappa del professore all’ospedale Sant’Anna è stata organizzata grazie a Mario Picozzi, direttore della struttura di Bioetica Clinica di Asst lariana, professore associato al dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita dell’Università degli Studi dell’Insubria, direttore del centro di ricerca in etica clinica e della scuola di specializzazione in medicina legale, membro corrispondente della Pontificia accademia per la vita, vicepresidente del gruppo interdisciplinare "Bioetica e consulenza etica" e membro del Comitato direttivo dell’European of Clinical Ethics Network.

I temi dell'incontro

"The Goals of Medicine Today - Ethics of responsability in healthcare - Personal Values in professional life", ossia i fini e gli scopi della medicina, l'etica della responsabilità nel personale sanitario e i valori etici nella professione: questi i temi che saranno affrontati nel corso dell’incontro.

"Vi sono attività che richiedono una competenza medica ma le cui finalità potrebbero non essere consone agli scopi della medicina - sottolinea il professor Picozzi - Ad esempio: fino a che punto le modificazioni del corpo, che necessitano di competenze mediche, rientrano nelle finalità di cura? Fino a che punto le richieste riguardanti l'inizio vita e il fine vita, che anche qui presuppongono competenze mediche, sono congrue con la cura? E chi decide cosa sia congruo? E ancora come oggi le nuove tecnologie modificano le finalità della medicina? Sono alcuni dei temi di cui ci parlerà il professor Aulisio, tra i massimi esperti al mondo in etica clinica. Nel corso del suo intervento tratterà anche di come evitare che la cura diventi unicamente un atto tecnico, argomento strettamente collegato ai valori della professione sanitaria. L'etica è parte integrante e non accessoria della pratica clinica".