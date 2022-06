Al Segrino anche gli amici a quattro zampe ora hanno la loro fontanella. Sarà più facile per i cani potersi dissetare mentre accompagnano i padroni per una passeggiata attorno al lago. Ci ha pensato l’Amministrazione comunale canzese che ha deciso di installare un nuovo manufatto al posto della vecchia fontana, sulla sponda di propria competenza territoriale. Un manufatto che è stato ideato per agevolare i proprietari degli animali.

Al Segrino arriva la fontana ad altezza cane

"La vecchia fontana era ormai in pessime condizioni - spiega il consigliere Pierluigi Paredi, che ha la delega ai Lavori pubblici e si occupa di “monitorare” il territorio - Pensando a una possibile riqualificazione ho però notato come chi portava a spasso i cani lungo il lago facesse fatica a far bere il proprio amico a quattro zampe. In più di un’occasione ho notato che dovevano prendere in braccio l’animale per fargli raggiungere agevolmente il boccaglio...".

