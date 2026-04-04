Al terzo reggimento “Lombardia” l’omaggio a Colzani, presidente Anc

Scomparso lo scorso 9 dicembre, è stato ricordato durante una emozionante cerimonia alla presenza anche dei “suoi” volontari

Una messa nella cappellina della caserma

Una giornata dedicata al ricordo di Gianmario Colzani. E’ quella organizzata dal terzo reggimento Carabinieri “Lombardia” domenica scorsa, 29 marzo, per omaggiare il presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri Erba – Ponte Lambro scomparso il 9 dicembre.

Nella caserma di via Lamarmora a Milano la famiglia di Colzani ha ricevuto i saluti degli uomini dell’Arma, presenziando all’alzabandiera e partecipando a una sentita funzione religiosa celebrata nella cappella della caserma dal cappellano militare.

La presenza dei volontari accanto alla famiglia

A condividere l’emozionante momento dedicato a Colzani con la moglie Silvana Tessari, le figlie Rachele e Maddalena e i nipoti Giovanni, Giacomo e Arfi c’erano anche i rappresentanti della “sua” Anc. Una presenza che ha riempito di affetto i familiari, vivendola come un gesto di riconoscenza verso un presidente che si è sempre speso con grande passione, entusiasmo e dedizione per il gruppo.

Un gruppo che Colzani in pochi anni ha fatto rifiorire nei numeri e nelle attività e che ora è affidato a Marcello Bellei e Antonio Donadio.