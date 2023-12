Sarà un record in tutti i sensi: tredici ore di massaggio cardiaco (RCP) – senza interruzioni – per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di conoscere e praticare le manovre salvavita previste dalle norme di Primo Soccorso.

Al via con la Cri di Grandate alla prima Maratona della Rianimazione

Nella cornice del Centro Sportivo Eracle di Casnate con Bernate domenica 17 dicembre 2023 va in scena la Maratona della Rianimazione. Dalle 8 alle 21 infatti, chiunque potrà sostenere il Comitato Cri di Grandate nel raggiungimento di questo obiettivo di resistenza e durata alternandosi alla postazione di massaggio – gestita in collaborazione con Sofrapa Emergency Training Specialist – per turni della durata di 2 minuti.

Una giornata impegnativa e ricca di tanti eventi collaterali per arrivare all’ora X. Si inizia con il Corso di Primo Soccorso aperto alla popolazione e la simulazione sull’utilizzo del defibrillatore semi-automatico. Nel pomeriggio poi attività per i più piccoli con animatori, lo spettacolo di burattini dei Pigliapupazzi, il magico arrivo di Babbo Natale, castagne arrosto e zucchero filato (per tutta la giornata sarà operativo il truck food del Centro Sportivo ndr). Sempre attivi poi gli stand informativi gestiti dai Volontari: dal Mercatino CRI, al banco del riciclo, ma si parlerà anche di cambiamento climatico, amore, rispetto e sessualità. Chiusura in bellezza sulle note e la musica dei The Fighettas che suoneranno dal vivo.

Un programma ambizioso per la prima edizione di un evento che speriamo possa diventare una tradizione natalizia da ripetere e che non avrebbe potuto essere senza il sostegno del Comune di Casnate con Bernate, il Comune di Grandate, il centro sportivo Eracle, Sofrapa - Emergency Training Specialist, Cidiel Energy, Haribo Italia e Ambrosoli.