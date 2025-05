Al via Estate Canturina 2025

Con l’arrivo dell’estate, Cantù si prepara a vivere una stagione intensa, tra appuntamenti culturali, musica e spettacoli.

Prende il via Estate Canturina

Oltre 60 eventi gratuiti animeranno la città da giugno a settembre, con un calendario pensato per coinvolgere tutte le età e valorizzare gli spazi urbani come luoghi di incontro e condivisione. Si comincia domenica 8 giugno con la festa della Terza Età, per la prima volta in apertura della rassegna: una giornata dedicata a nonni e nipoti in piazza Garibaldi, tra giochi, animazione e convivialità. Sabato 14 e domenica 15 giugno, sempre in piazza Garibaldi, spazio alla musica con il contest canoro CantaCantù, organizzato in collaborazione con Simone Tomassini: un appuntamento dedicato ai talenti vocali emergenti, pensato per valorizzare la creatività e offrire nuove occasioni di espressione artistica ai giovani del territorio. La musica protagonista anche domenica 27 luglio con il concerto di grandi voci degli anni ’70 e ’80 a cura della Pro Loco Pro Cantù. Il festival Cantù In Danza, dopo l’esordio dello scorso 25 maggio che ha visto la partecipazione di oltre 500 ballerini al concorso, proseguirà fino a luglio con incontri, talk e mostre, a cura di Centro Studio Danza.

Grande attenzione, come in ogni edizione, sarà dedicata al sociale, con numerosi eventi benefici, tra cui il 4° Trofeo TiAido – L’amore per la vita (sabato 21 giugno), il concerto della Halleluya Band (venerdì 27 giugno), a sostegno di Orizzonte Malawi Onlus, In Cammino incontra Cantù (sabato 5 luglio), il concerto della Si Può Fare Band (sabato 12 luglio), formazione composta da persone con disabilità, educatori e famiglie, che porta sul palco il valore dell’inclusione attraverso la musica, preceduto dalla presentazione della Gara Nazionale di Pattinaggio a Rotelle.

Concerti, teatro, cinema all’aperto per bambini, silent disco e molte altre proposte animeranno ogni settimana nelle piazze, nei parchi e nei luoghi simbolo della città: da piazza Garibaldi a Villa Calvi, passando per il Parco Martiri delle Foibe, il Teatro San Teodoro e la ex Chiesa di Sant’Ambrogio.

Ma non solo

Tornano anche gli appuntamenti della tradizione, come il Palio dei Rioni a Vighizzolo, giunto alla sua 33a edizione, SfogliaCantù, la rassegna letteraria a cura dell’associazione Le Sfogliatelle e della Biblioteca Comunale Ugo Bernasconi, e Teatro in Corte, organizzato da Pro Loco Per Cantù quest’anno al Teatro comunale San Teodoro. Da non perdere il Festival del Teatro di Figura con il famoso Truciolo, a cura di Teste di Legno per il Mondo. Torna anche la Notte Bianca a Vighizzolo, sabato 5 luglio.

Non mancherà, inoltre, la programmazione estiva delle mostre in Villa Calvi, con esposizioni dedicate all’arte, al design e alla memoria del territorio, e – dopo l’esordio natalizio – The BUS Stop, il double decker londinese che farà tappa al Parco Martiri delle Foibe per offrire pause rinfrescanti, musica e aperitivi all’aperto.

Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto-evento BeaLive, sabato 6 settembre, che porterà in città diversi nomi della musica italiana, tra cui Greta Ray, Studio Tre, Daniele Stefani, Blind e Simone Tomassini.

