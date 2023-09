Al via i corsi con il corpo musicale "Cavalier Masciadri"

Riguarderanno gli strumenti flauto traverso, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, corno, basso tuba e percussioni

Attività a partire dagli 8 anni d'età

Partono le lezioni musicali organizzate dal corpo musicale "Cavalier Masciadri" di Ponte Lambro. Tutti i laboratori sono tenuti da maestri professionisti, che collaborano da tempo con il gruppo pontelambrese. Il momento formativo consentirà ai ragazzi dagli 8 anni in poi di avvicinarsi al mondo della musica, dove i suoni, le melodie e le armonie portano a esprimere il proprio essere.

Un team di alto livello

Il corpo musicale pontelambrese è in grado di offrire un team di insegnanti di alto livello, in grado di valorizzare i diversi orientamenti musicali e le differenti esigenze degli allievi. L’attitudine musicale del bambino è innata, l’obiettivo principale è favorirne lo sviluppo al massimo delle proprie potenzialità attraverso una prassi didattica appositamente strutturata. Ad accompagnarlo è un insegnante “guida” il quale indica precise modalità per compiere al meglio questo delicato percorso.

Il corpo musicale collabora inoltre con Ambima Como, permettendo così ai ragazzi iscritti di frequentare corsi di perfezionamento, conoscere ragazzi di tutta la provincia, che condividono le stesse passioni e acquisire nuove esperienze.

Corsi da settembre a giugno

I corsi seguiranno il calendario scolastico, da settembre a giugno, con un appuntamento fisso settimanale, e sarà gestito da insegnanti diplomati al Conservatorio e di comprovata esperienza.

Alla scuola possono in ogni caso accedere tutti, i bambini fin dalla più tenera età, giovani e adulti che vogliano intraprendere con entusiasmo lo studio di uno strumento musicale o migliorare le loro capacità. Le lezioni della scuola di musica sono rivolte a tutti coloro che apprezzano la musica, sia per gli strumenti a fiato, sia per le percussioni.

Un'opportunità di crescita

"Durante il corso i ragazzi hanno l'opportunità di crescere dal punto di vista musicale, ma anche come persone. Imparando a suonare, l’allievo acquista e si impadronisce di un nuovo ed entusiasmante modo di comunicare con gli altri: una nuova modalità espressiva, dove la musica diviene il veicolo di crescita intellettiva ed emotiva - spiega il presidente Andrea Cattaneo - Gli strumenti musicali sanno essere ottimi amici e ottimi alleati che aiutano a conoscersi e a dare forma ai propri tempi e silenzi, trasformandoli in gesti, colori e modi di esistere. Il suonare insieme poi consente di crescere nelle relazioni, insegna a collaborare, aiutando i ragazzi a superare le proprie paure perché in un gruppo ciascuno ha un ruolo fondamentale per l’ottima riuscita di tutto l’organico".