Al via i lavori di restauro del portone del santuario di Santa Maria della Noce

Ad Inverigo hanno preso il via i lavori di restauro del portone del santuario di Santa Maria della Noce. Presto dovrebbe arrivare il macchinario necessario a rimuovere gli strati di verniciature protettive messi nel passato.

Iniziati i lavori

Via ai lavori di restauro del portone del santuario di Santa Maria della Noce. Lo scorso giugno la Soprintendenza ha autorizzato l’intervento chiedendo delle verifiche sul metodo di pulitura più idoneo da utilizzare. Vanda Franceschetti e Giulia Bianchi sono le due restauratrici a cui è stato affidato l’incarico.

Intervento importante

Un intervento importante e congiunto, realizzato grazie alla collaborazione tra la parrocchia e le associazioni del territorio, tra cui Le Contrade. Presto dovrebbe arrivare il macchinario necessario a rimuovere gli strati di verniciature protettive messi nel passato. Dato questo tipo di intervento, le porte per accedere alla chiesa sono quelle laterali. Il costo è di circa 14mila euro. In paese sono state avviate raccolte fondi: destinati a finanziare i lavori saranno non solo le offerte raccolte in chiesa, ma anche il ricavato del mercatino organizzato da Le Contrade.