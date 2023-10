Al via i lavori di rifacimento di acquedotto e fognatura: Sp39 chiusa per due mesi

L'ente provinciale di Como ha annunciato nella mattinata di oggi, lunedì 23 ottobre 2023, l'imminente inizio dei lavori di rifacimento dell'acquedotto e della fognatura sottostanti la Sp39 sul territorio di Figino Serenza. I lavori dureranno due mesi.

I dettagli

La Sp39, detta "di Brenna", verrà chiusa al traffico sul territorio di Figino Serenza per consentire, come detto, la riqualificazione della fognatura e dell'acquedotto. I lavori, che verranno eseguiti da Como Acqua, impediranno la circolazione lungo via Trento dall'intersezione con via Risorgimento e fino all'intersezione con via Europa dal 25 ottobre al 23 dicembre 2023.

Il parco lavori è un importante intervento richiesto dall’Amministrazione comunale ed è inserito nel programma triennale degli investimenti di Como Acqua per riqualificare un tratto di rete idrica e fognaria fondamentale per Figino Serenza, che negli ultimi anni ci ha causato diversi problemi che provocavano persino dei cedimenti del manto stradale.

La zona dei lavori