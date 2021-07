Iniziati i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclo-pedonale diretta a Cantù-Asnago.

Al via i lavori per la ciclopedonale Cantù-Asnago

Il percorso prende avvio in corrispondenza della ditta Novabit, per poi svilupparsi al riparo dalla strada per una larghezza del tracciato che in alcuni punti raggiunge anche i quattro metri. In questo tratto andrà riqualificata la roggia. Questo tratto andrà poi a collegarsi con il percorso, all’inizio pensato solo come pedonale e ora divenuto ciclo-pedonale, che andrà a collegare Cantù con la frazione di Asnago attraverso l’investimento di altri 300mila euro, provenienti dalle casse del Comune.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 24 luglio 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui