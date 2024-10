Al via i lavori per sistemare il parcheggio in centro città

Le opere saranno realizzate in tre diverse fasi per tutta la prossima settimana: accessi modificati e divieti di transito e sosta

Asfalto ammalorato a causa del rifacimento dei sottoservizi negli anni

L’area di fronte e alle spalle di banca Intesa San Paolo a Erba sarà completamente sistemata e riorganizzata in modo più ordinato con la rimozione anche delle piante presenti al cento dell’area. I lavori prenderanno il via domani, lunedì 14 ottobre.

Il parcheggio di corso XXV Aprile sorge su di un’area privata, regolato da una convenzione tra il Comune e la Società trazione elettrica comense «Volta» stipulata nel 1973 e della durata di 99 anni.

Si tratta di un piazzale che nel corso degli anni è stato sottoposto a opere di ripresa dell’asfalto, ma la pavimentazione risulta ammalorata anche per i continui interventi effettuati dai gestori delle reti idriche, elettriche, fognarie, telefoniche e del gas.

Divieti e modalità di intervento

Le opere verranno eseguite in tre fasi, con modifiche all’accesso automobilistico del posteggio.

Dalle 8 di lunedì fino alle 8 di mercoledì 16 ottobre saranno vietati l’accesso da corso XXV Aprile e la sosta nella porzione di parcheggio di fronte a banca Intesa San Paolo. Sarà possibile accedere ai rimanenti spazida via Fiume.

Dalle 8 alle 19 di mercoledì l’intera area sarà off limits ed è istituito il completo divieto di accesso e sosta.

Infine, dalle 8 di giovedì 17 ottobre fino alle 19 di sabato 19 ottobre, l’accesso e la sosta saranno vietati in tutta l’area a esclusione di quella di fronte alla banca, con ingresso e uscita da corso XXV Aprile in prossimità dell’attraversamento pedonale della pasticceria Vago.