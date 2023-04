Al via la ventesima edizione del Corso di base per il riconoscimento dei funghi. A organizzarlo, come da tradizione, è il Gruppo micologico Cantù e Como Aps, guidato dal presidente Silvano Ghidelli e dal suo vice Francesco Cardinetti. Al loro fianco anche il gruppo di Giussano, entrambi afferenti all’Associazione micologica Bresadola. Il corso ha inoltre ricevuto, come ogni anno, il patrocinio del Comune di Cantù.

Al via il nuovo corso per riconoscere i funghi

"Il corso prende il via lunedì 3 aprile - hanno spiegato Ghidelli e Cardinetti - Rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno il programma ha avuto alcune modifiche. In primo luogo abbiamo introdotto una lezione aggiuntiva, portandole complessivamente a 11. Inoltre abbiamo previsto quattro lezioni nelle quali i partecipanti avranno la possibilità di apprendere maneggiando direttamente funghi veri. In questo senso, verranno prese in considerazione le diverse specie legate alle singole stagioni. A tutto ciò si aggiungeranno anche le uscite guidate, che dipenderanno dalle stagioni micologiche. Infine il ciclo di lezioni si concluderà il 14 ottobre, con una serata mico-gastronomica: verrà organizzata infatti una cena a base di funghi, alla quale potranno partecipare facoltativamente gli iscritti al corso e i familiari. In questa occasione verrà distribuita anche una scheda di autovalutazione con alcune domande, alle quale dovranno rispondere i partecipanti. Valuteremo in questo modo il livello di apprendimento di chi ha svolto il corso e le nostre capacità di spiegare il tema dei funghi. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato utile per avere il tesserino per la raccolta funghi nel Parco Pineta".

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 1 aprile 2023 in edicola

