Al via il progetto per la creazione di una Comunità energetica ad Albese. Ad annunciarlo è stato il sindaco Carlo Ballabio con una comunicazione ufficiale ai cittadini.

Sarà presentata in un incontro pubblico

"Dopo un lungo periodo di gestazione legislativa finalmente sono state approvate tutte le norme per permettere la creazione delle comunità energetiche: questa opportunità si inserisce nel processo mondiale di transizione energetica ed è sostenuta economicamente dal governo nazionale con contributi a fondo perdutoper le spese di impinato destinati sia agli enti pubblici che a privati e piccole e medie imprese", così il sindaco Ballabio nell'avviso pubblico.

Albese nello specifico potrà beneficiare di un finanziamento del 40% delle spese ammissibili per la realizzazione degli impianti fotovoltaici.

"Come Amministrazione abbiamo creduto fortemente in questa iniziativa e per agevolare ulteriormente la partecipazione ci siamo impegnati a individuare il supporto tecnico e finanziario di un partner City green light, società che ha operato gli interventi sulla pubblica illuminazione, che ci accompagnerà nel processo burocratico e offrirà la possibilità di ottenere la parte restante dell'investimento necessario così da costituire una Cer anche senza esborsi finanziari".

L'iniziativa sarà spiegata in un incontro pubblico in programma per martedì 9 aprile alle 20.45 al centro civico Casartelli di via Roma.