Al via la 15esima Biennale Internazionale del merletto di Cantù

Oltre 300 capolavori in esposizione in città.

Oggi, sabato 16 ottobre, si è aperta al pubblico la 15esima Biennale internazionale del merletto.

Il cuore della manifestazione sarà la sesta edizione di «Merletti e Design» che presenterà l’intera collezione, dalle origini sino alle opere del 2021 all’ex chiesa di Sant’Ambrogio, in piazza Marconi. Per far capire la raffinatezza del lavoro basterebbe dire che verrà esposto un coprispalle realizzato utilizzando la bellezza di 30mila spilli. Insieme a quest'opera di precisione, spazio a oltre 300 merletti e una mostra ricca di campionari.

