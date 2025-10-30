Al via la 52^ edizione della Mostra mercato Artigianato

Una manifestazione che è incontro tra persone, idee e progetti.

Porte aperte da oggi, giovedì 30 ottobre, dalle 15 alle 21. L’inaugurazione ufficiale sarà alle 17.30 nell’arena centrale del polo fieristico di Erba

Quasi duecento gli espositori presenti

Torna la Mostra mercato artigianato, storico appuntamento di Lariofiere che quest’anno è giunta alla sua 52^ edizione. A partire da oggi, giovedì 30 ottobre, e per cinque giorni fino a lunedì 3 novembre, il polo fieristico erbese ospiterà quasi duecento espositori, protagonisti del saper fare e interpreti di qualità e ricerca. Ben oltre settanta di loro sono alla prima esperienza all’evento.

Taglio del nastro alla presenza delle istituzioni

Il taglio del nastro ufficiale sarà oggi alle 17.30 con gli interventi istituzionali e dei rappresentanti delle associazioni di categoria che come ogni anno organizzano l’iniziativa in collaborazione con Lariofiere: Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco, oltre a Camera dio Commercio Como-Lecco. Con l’occasione verranno anche premiati i vincitori del contest creativo dedicato al tema “Valore artigiano da portare a casa”: giovani talenti che hanno interpretato graficamente l’impianto filosofico e culturale alla base di questa edizione.

Saranno presenti Marco Galimberti, presidente Fondazione Lariofiere; Ezio Vergani, presidente della Camera di Commercio Como-Lecco; Alessandro Hofmann, presidente della Provincia di Lecco; Giorgio Zappa, consigliere comunale di Erba; Flavio Bassani, presidente del Comitato promotore 52^ edizione della Mostra mercato artigianato; Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco, e Roberto Galli, presidente di Confartigianato Imprese Como.

Gli orari per visitare la Mostra

L’accesso alla 52^ Mostra mercato artigianato e a tutte le iniziative in programma è gratuito.

Ecco gli orari di ingresso:

– oggi, giovedì 30 ottobre, dalle 15 alle 21;

– da domani, venerdì 31 ottobre, a domenica 2 novembre dalle 10 alle 21;

– lunedì 3 novembre dalle 10 alle 18.