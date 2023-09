Al via la dodicesima edizione di "Vivere serenamente la Terza Età a Cantù"

Si terrà sabato 16 settembre, alle 17 e in piazza Garibaldi, l'inaugurazione di "Vivere serenamente la Terza Età a Cantù. Dove eravamo rimasti", l'evento è realizzato dal Comune di Cantù - Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con il Consorzio Domicare e le realtà associative del territorio e con il contributo di CAMST, di Canturina Servizi Territoriali S.p.A, Emmemobili e Garden Bedetti.

L'iniziativa, giunta alla 12esima edizione, si aprirà, come detto, sabato 16, ma proseguirà anche il giorno dopo, domenica 17 dalle 8.30 alle 20.

"Siamo giunti alla XII edizione di questa importante manifestazione - ha commentato l'assessore alla Cultura e Servizi Sociali Isabella Girgi - Con questa rinnovata occasione, vogliamo offrire ai nostri nonni la possibilità di incontrarsi nuovamente in un luogo centrale come piazza Garibaldi, creando opportunità per trascorrere serenamente il tempo in compagnia e approfondendo tematiche come la salute e il benessere fisico e mentale.

Non a caso abbiamo inserito questo evento all’interno dell’Estate Canturina: l’obiettivo è sempre quello di combattere la solitudine, una delle grandi problematiche del nostro periodo storico. Come Amministrazione cerchiamo di farlo organizzando momenti di svago, ascolto e supporto per tutti i nostri cittadini.

Saranno due giorni intensi, ricchi di appuntamenti realizzati in collaborazione con le tante realtà associative del territorio, che si sono immediatamente attivate e messe a disposizione per donare la migliore Festa possibile ai nostri cittadini entrati in “terza età” e a tutte le famiglie canturine. Un ringraziamento, quindi, a tutte le associazioni canturine che hanno collaborato, al Consorzio Domicare e agli sponsor tutti, che hanno reso questa Festa realtà".