Al via la Fiera del Vino

E siamo a quattordici. Quattordici edizioni che viene organizzata la Fiera del vino, una delle più belle, delle più significative e delle più importanti manifestazioni che, com'è ormai tradizione, viene ospitata a metà maggio a Cermenate. Quest'anno si svolge oggi, sabato 17, e domani, domenica 18 maggio. Ad accoglierla sarà il centro sportivo Malacarne, in via Montale. Il merito organizzativo va attribuito alla Virtus Basket Cermenate, mentre il Comune dà il suo patrocinio.

Volontari al lavoro

I volontari si daranno da fare per allestire, per sistemare e per fare in modo che tutto risulti perfetto sia per chi arriva a esporre, sia per le tantissime persone che in questi due giorni passeranno a fare anche solo un giretto, per vedere e spesso anche a sorseggiare, come del resto è giusto che sia, le novità che offre il mondo vinicolo.

Novità da tutto il centro e nord Italia

Del resto, alla Fiera del vino, si può trovare di tutto e soprattutto ci saranno novità da tutto il centro e nord Italia. Basti solo pensare che ci saranno ben dieci stand della Lombardia, undici del Piemonte, e sei del Veneto. Inoltre, due aziende rappresenteranno l'Emilia Romagna, tre la Toscana e una l'Umbria.

Gli orari della manifestazione

In fiera si potrà entrare oggi e domani, liberamente. Per la precisione, oggi, sabato, dalle 15 alle 22.30 e domani, domenica, dalle 10.30 alle 19.30. L'ingresso è gratuito. Si può parcheggiare nelle varie aree di sosta tutt'attorno al centro sportivo. Chi vuole, all’ingresso potrà acquistare un kit che richiede una spesa di 12 euro.

Il sostegno alla Virtus

Venire in Fiera e acquistare il kit di degustazione, quindi, significa anche sostenere il movimento sportivo della Virtus Cermenate dove giocano centinaia di bambini e ragazzi. Giovani sportivi che dedicano tempo, energie e talento per raggiungere importanti risultati per sé, ma anche per una società che spesso è sui gradini più alti dei podi.

Inoltre, con questa strumentazione ci sarà la possibilità di passare stand dopo stand e assaggiare le varie novità, che ci sono sul mercato vinicolo. Si potrà conoscere e assaggiare le migliori etichette delle aziende vinicole del nord d'Italia che saranno presenti. Per chi vuole passare l'intera giornata tra i sapori italiani, il punto bar ristoro sarà sempre aperto. Si potranno trovare specialità che sapranno soddisfare i gusti di tutti.