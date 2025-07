Al via la raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza

Solidarietà

Lurago d'Erba, la Sos promuove una raccolta fondi sul territorio per l'acquisto di una nuova ambulanza. Volontà di fare un dono all'intera comunità.

Nuova ambulanza per la Sos Lurago d'Erba

Una nuova ambulanza da regalare al territorio. Era il 1985 quando la prima ambulanza della Sos Lurago d’Erba iniziò a macinare i suoi primi chilometri. Oggi il sogno del sodalizio, che ha da poco festeggiato i suoi primi 40 anni, è quello di regalare al territorio una nuova ambulanza. Ecco dunque che l’associazione ha deciso di lanciare una raccolta fondi per finanziare l’acquisto del nuovo mezzo.

"Anche il più piccolo mattoncino può tenere insieme qualcosa di grande - il messaggio lanciato dal presidente Guido Villa e dai volontari - Ogni euro donato è un mattoncino che costruisce futuro, cura, vicinanza".

Un regalo per i 40 anni

In questo senso tutti possono fare la differenza e chiunque può entrare a far parte di questo viaggio.

"Il valore di ogni mattoncino lo decidi tu. Perché dietro ogni sirena c’è una storia. Dietro ogni corsa, c’è una speranza. Dietro ogni volontario, ci siamo tutti noi - sottolineano del sodalizio - Chiediamo aiuto per “costruire” la nostra nova ambulanza".

Un regalo speciale per i 40 anni della Sos, ma soprattutto un dono all’intera comunità. Importante come quello fatto in occasione della festa con la consegna di un defibrillatore al gruppo Alpini di Lurago d’Erba: un piccolo ma importante contributo per rendere la comunità ancora più sicura. Per partecipare alla raccolta fondi è possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario. Tutte le informazioni si possono trovare sui canali ufficiali o contattando l’associazione con sede in via Dante Alighieri 4.