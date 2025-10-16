Al via la “Raccolta Occhiali Nazionale Lifenet”

Progetto per donare accessori nuovi e usati a bambini, famiglie e persone in difficoltà in Italia e nei Paesi dell’America Latina.

Un semplice paio di occhiali può cambiare la vita di una persona: questo il sunto di partenza che ha dato vita alla “Raccolta Occhiali Nazionale Lifenet”.

Una raccolta di occhiali per sostenere chi è in difficoltà

E’ nata la collaborazione tra Fondazione Lifenet ETS e Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS che da 25 anni aiuta concretamente l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, le mamme e le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. Insieme lanciano la “Raccolta Occhiali Nazionale Lifenet”, un progetto solidale per donare occhiali nuovi e usati a bambini, famiglie e persone in difficoltà in Italia e nei Paesi dell’America Latina. L’iniziativa coinvolge otto strutture sanitarie del gruppo Lifenet Healthcare – Eyecare Clinic Brescia, Eyecare Clinic Milano, Poliambulatorio Clinico Modenese, Ospedale di Erba, Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia, Siena Eyelaser, Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale e Piccole Figlie Hospital di Parma – che diventeranno punti di raccolta permanenti per cittadini e pazienti.

Catalogare e distribuire

Ogni paio di occhiali sarà etichettato e catalogato dalla Fondazione Lifenet, per garantirne la tracciabilità e la corretta destinazione. La Fondazione Francesca Rava si occuperà poi della distribuzione, attraverso la sua rete solidale in Italia e nelle case NPH di nove Paesi dell’America Centrale e del Sud (Haiti, Repubblica Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perù, Bolivia e Messico). Il progetto si fonda su un principio semplice ma potente: dare nuova vita agli occhiali inutilizzati. I cittadini potranno consegnarli nei centri aderenti Lifenet Healthcare, dove saranno classificati e preparati per la distribuzione.

In questo modo, ogni donazione diventa parte di un circolo virtuoso che unisce sanità, inclusione e sostenibilità ambientale.

Le dichiarazioni

Mariacarlotta Rinaldini, Presidente di Fondazione Lifenet ETS, si è espressa così: “Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con la Fondazione Francesca Rava, un partner d’eccellenza nel campo della solidarietà nazionale e internazionale – Vogliamo trasformare un gesto semplice, donare un paio di occhiali, in un’occasione per migliorare la qualità di vita a chi ne ha più bisogno. E’ questo l’impatto che desideriamo generare nelle comunità in cui operiamo”. Aggiunge Mariavittoria Rava, Presidente di Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS: “Accogliamo con entusiasmo la partnership con Fondazione Lifenet. Il diritto alla vista è fondamentale per la crescita dei bambini, per il loro percorso scolastico e la loro inclusione sociale. Grazie alla rete di Lifenet potremo portare un aiuto concreto a centinaia di persone vulnerabili, in Italia e nel mondo, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030”.