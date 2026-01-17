Al via la riqualificazione del parco di Villa Ferranti

Sono entrati nel vivo i lavori di sistemazione del parco di Villa Ferranti, uno dei luoghi simbolo di Figino Serenza. Gli interventi sono iniziati prima di Natale con le prime operazioni di pulizia per consentire l’accesso ai mezzi.

Pulizia del verde

Spiega il sindaco Stefano Tomaselli:

«In questo momento stiamo provvedendo alla pulizia del verde e alla sistemazione della parte arborea. Il parco custodisce alberi secolari di grande pregio, come importanti cedri del Libano, sui quali verranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria e approfondimenti sullo stato di salute».

La riapertura del viale dei cipressi

Uno degli obiettivi principali del progetto è la riapertura dello storico viale dei cipressi, che collegava l’ingresso originario della villa con le antiche proprietà della famiglia Ferranti. Un percorso che tornerà a essere fruibile e che consentirà nuovi collegamenti pedonali con via don Luigi Meroni e viale De Gasperi, rendendo l’area accessibile da tutto il paese.

Il progetto

Il progetto, dal valore complessivo di 450mila euro, prevede anche la creazione di aiuole all’ingresso, la rimozione di un vecchio manufatto utilizzato come palco e la realizzazione di un giardino sul retro destinato a piccoli eventi estivi all’aperto: letture, iniziative musicali, attività per bambini e scuole.

Un fulcro culturale

Sottolinea Tomaselli:

«Villa Ferranti è un fulcro culturale. Per me è la casa della cultura, sia per la biblioteca, una delle più apprezzate del sistema bibliotecario brianzolo, sia per il valore naturalistico del suo parco».

Il progetto è firmato dall’architetto Marco Cristiano Valsecchi, la progettazione strutturale e impiantistica è curata dall’ingegnere Mauro Viganò, mentre il responsabile unico del procedimento è il geometra Armando Canino. L’Amministrazione comunale ha inoltre stanziato risorse aggiuntive per completare parti non inizialmente finanziate e per dotare il parco di un nuovo sistema di illuminazione e videosorveglianza.

Lavori anche nei prossimi mesi

I lavori proseguiranno nei prossimi mesi, con particolare attenzione alle potature stagionali e agli interventi sul verde.