Al via la seconda edizione di “Avrò cura di te”, dedicato ai caregiver

Formarsi con “Avrò cura di te”

Martedì 17 marzo prende il via la seconda edizione di “Avrò cura di te” il corso di formazione per caregiver extrafamiliari non professionali, organizzato dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in collaborazione con Asst Lariana per sostenere bambini con disabilità o con problematiche sanitarie che necessitano di assistenza a domicilio o in ospedale.

Il programma prevede quattro incontri (17 e 24 marzo e 1 aprile dalle 15 alle 19 e l’11 aprile dalle 9 alle 13), gratuiti, senza alcun vincolo di partecipazione se non la maggiore età. L’obiettivo è formare volontari disposti a passare del tempo con un bimbo in situazione di bisogno ma non è obbligatorio diventare caregivers a fine corso. Le lezioni si svolgono nelle aule della Formazione all’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia, con possibilità di partecipazione on-line o di ricevere la registrazione in caso di assenza. Il corso “Avrò cura di te” rientra in un progetto più ampio, “Portami a Casa”, promosso dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per rispondere al diritto dei bambini disabili di vivere in una famiglia. Per maggiori informazioni https://www.apg23.org/.

Il programma

Di seguito, il programma del corso.

PRIMO INCONTRO 17 marzo, dalle 15 alle 19

Saluti della direzione ASST Lariana

Maurizio Morlotti, direttore Socio Sanitario ASST Lariana

Il progetto Portami a Casa nei territori Lombardi, azioni previste e partner

Marta Bertelè e Ester Ghiozzi dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in Lombardia

Riscrivere le parole per riprendersi la vita

Valentina Perniciaro mamma di Sirio, fondatrice e portavoce della Fondazione Tetrabondi

Avrò cura di te: chi è il caregiver extrafamiliare non professionale

Caterina Nania, dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in Piemonte

Testimonianza di caregiver e dibattito

SECONDO INCONTRO 24 marzo, dalle 15 alle 19

Il servizio sociale ospedaliero, prendersi cura della persona e della sua storia

Daniela Pini, assistente sociale di ASST Lariana

Il servizio D.A.M.A in Asst Lariana: favorire una cultura dell’accoglienza attenta ai bisogni delle persone con disabilità e dei loro caregiver

Andrea Di Francesco, referente del servizio D.A.M.A

Renata Muscionico, coordinatrice infermieristica D.A.M.A

L’area materno infantile dell’ospedale Sant’Anna: Il caregiver a fianco del bambino in Pediatria, in Tin e al nido.

Francesca Meroni, infermiera Pediatria ASST Lariana e Barbara Ruggiero infermiera TIN/nido ASST Lariana

TERZO INCONTRO 1 aprile, dalle 15 alle 19

La cura del bambino e l’accudimento in ospedale

Angelo Selicorni, primario Pediatria ASST Lariana

Attaccamento e relazione di cura nei processi di costruzione della personalità e delle competenze sociali

Davide Massaro, ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università Cattolica di Milano

La tutela dei minori e l’importanza della protezione e della riservatezza dei dati personali

Alessia Peverelli Affari Generali e Legali di ASST Lariana

QUARTO INCONTRO 11 aprile, dalle 9 alle 13

Essere volontario caregiver: Fare bene il bene

Marta Bertelè e Ester Ghiozzi

La fragilità fisica e sociale: come descriverla, come affrontarla, come conviverci, come dare sollievo

Angelo Selicorni, primario Pediatria ASST Lariana

Testimonianze di due famiglie

Confronto e conclusioni

Per informazioni e iscrizioni cliccare qui