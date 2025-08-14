Chiesa

Questa sera celebrazione della vigilia in San Giorgio

Al via le solennità dell'Assunta e del Santo Crocifisso
Eupilio
Pubblicato:

Domani protagonista Galliano, domenica Corneno

Messa solenne in San Vincenzo

Due appuntamenti religiosi importanti per la comunità pastorale Sant'Antonio Maria Zaccaria di Eupilio e Longone al Segrino.
Oggi, giovedì 14 agosto, alle 18, celebrazione della vigilia dell'Assunta in San Vincenzo a Galliano. Domani, venerdì 15 agosto, per la solennità dell'Assunta messa alle 11 in San Vincenzo. Ci saranno anche altre due celebrazioni in giornata: alle 10 in San Giorgio e alle 18 in Santa Maria.

Processione per le vie del paese

Domenica, 17 agosto, sarà la volta della Festa del Santo Crocifisso presieduta dal novello sacerdote barnabita padre Luca Spreafico. Messe alle 7 in San Giorgio (dedicata in particolare ai fedeli di Cesana) e alle 18 a Santa Maria. La celebrazione solenne si terrà alle 10.30 in San Giorgio da dove poi alle 20 partirà la processione per le vie di Eupilio accompagnata dalla banda "San Fermo" di Cesana. Verranno trasportate per le vie la statua della Madonna di Galliano e il Crocifisso taumaturgico di Corneno.

