Ripartono le proposte culturali dell’università popolare organizzata da Auser Insieme Canturium. Sono 17 i corsi che prenderanno il via a ottobre per proseguire sino a gennaio nell’ottica di quel «piacere di approfondire e apprendere per crescere e non solo invecchiare», sostenuto dal direttivo del sodalizio formato da Bruno Trova, Armando Borghi e Gianni Pedersoli.

Al via l'università popolare di Cantù: partono a ottobre 17 corsi per gli anziani

"Abbiamo predisposto un’offerta formativa che ha tenuto conto dei corsi tradizionali, alcuni dei quali sono stati potenziati, con l’aggiunta di corsi avanzati - ha precisato Pedersoli - Per questo motivo, tra gli altri, abbiamo predisposto 4 corsi di inglese, da quello base a quello più avanzato, quello di ginnastica dolce e di ginnastica mentale in due step, quello di storia, di storia dell’arte, di filosofia, di finanza e di cultura latina. Quest’anno andiamo a riproporre quello di maglia e uncinetto e anche quello di giardinaggio, che abbiamo organizzato in primavera ma che ora riproporremo orientandolo su piante e attività tipicamente invernali".

I corsi verranno svolti presso le aule del liceo Fermi, del Melotti, della scuola secondaria di primo grado Anzani e della parrocchia di San Teodoro, oltre che nella sede Auser di via Brambilla.

