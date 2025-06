Al via "Summer station", rassegna estiva della rete "Confluenze"

Quattro appuntamenti distribuiti su tre serate, nei mesi di giugno e luglio, animeranno la stazione e via Dante a Erba e il centro polifunzionale di Alserio, con eventi all’insegna della partecipazione, della creatività e dell’impegno sociale

Quattro appuntamenti in tre serate

È stata presentata, presso la sede dell’associazione giovanile Lo Snodo, la rassegna di eventi estivi "Summer Station 3.0" proposta dalla rete "Confluenze" che riunisce quarantatré realtà del Terzo settore erbese.

Si tratta di quattro appuntamenti distribuiti su tre serate, nei mesi di giugno e luglio, che animeranno la stazione e via Dante a Erba e il centro polifunzionale di Alserio, con eventi all’insegna della partecipazione, della creatività e dell’impegno sociale.

Si parte con "Il mondo in movimento"

La rassegna si apre venerdì 20 giugno con una serata dedicata allo sport e all’interculturalità. Dalle 20.30, la stazione ospiterà un aperitivo multietnico e una coinvolgente Human Library, in cui verranno condivise storie di vita e di migrazione.

Lungo via Dante vi saranno attività sportive e giochi animeranno la serata.

"Per noi, parlare di interculturalità significa creare spazi veri di ascolto e incontro. Non è solo una festa, ma un’occasione per scoprire l’altro e lasciarsi trasformare dalle sue storie", racconta Giovanna Marelli di Caritas Erba.

"Ogni associazione porta qualcosa di sé: dai giochi alle attività creative, passando per il passaporto della salute, sarà un’occasione per incontrare e conoscere chi opera sul territorio", spiega Daniele Figini, vicepresidente del Cai Erba.

"Riciclando con stile": quando la creatività incontra la sostenibilità

La seconda serata di "Summer Station 3.0", dal titolo "Riciclando con stile", si svolgerà venerdì 4 luglio e sarà all’insegna della moda sostenibile e della creatività. All’interno della stazione si terranno laboratori di upcycling, dove vecchie t-shirt prenderanno nuova vita come capi e accessori originali. Dalle 21.30, via Dante si trasformerà in una passerella per una sfilata vintage: abiti di seconda mano e creazioni nate dai laboratori sfileranno in un’atmosfera vibrante, tra musica e mercatini.

"Una serata che racconta il viaggio dal passato al futuro attraverso la moda, la sostenibilità e la fantasia", spiega Sara Pratobevera, vicepresidente dell’associazione Genitori Romagnosi.

"Aperitivo solidale" con raccolta fondi

La rassegna si chiuderà con un "Aperitivo solidale" il 19 luglio dal nome "Confluenze Estive", presso il salone polifunzionale di Alserio.

Tutte le realtà della rete saranno presenti per celebrare una stagione di eventi che anche quest’anno unisce comunità, impegno e creatività, come spiega Simone Pelucchi presidente de Lo Snodo, associazione che coordina il progetto: