Al via un nuovo corso di danze ottocentesche e scozzesi

Ci sarà una presentazione aperta al pubblico e a ingresso libero martedì prossimo, 16 settembre, all’istituto “San Vincenzo” di Erba

Far rivivere come nei film i fasti del passato

A Erba ritorna la magia e l’eleganza dell’Ottocento con il nuovo corso di danze ottocentesche e scozzesi organizzato da Società di Danza Città di Erba, associazione culturale che si occupa di diffondere la cultura e la bellezza delle Danze di società di tradizione ottocentesca e Scottish Country Dance.

Valzer, quadriglie, contraddanze, marce, mazurke e danze scozzesi – con il loro fascino senza tempo – faranno rivivere, proprio come nei film, l’emozione e i fasti dei Gran Balli ottocenteschi, sulle note dei più grandi compositori – da Verdi a Donizetti, da Paganini a Strauss – e in un’atmosfera sospesa nel tempo. E’ questo un modo nuovo e divertente di danzare insieme e fare società, unendo il piacere del bello e l’arte della danza.

Passi base, tecnica e coreografie: in pochi mesi si è già pronti per il debutto

A spiegare l’attività è Valentino Benedetti, maestro diplomato, presidente e fondatore del circolo Società di Danza Città di Erba:

“Danza, musiche dei grandi compositori, buone maniere, garbo, fascino, eleganza, cultura. Ma anche amicizia, tanto divertimento e gioia della condivisione. Sono gli ingredienti che fanno dei nostri corsi qualcosa di unico e magico. Le nostre danze sono alla portata di tutti, non serve aver già danzato o avere un partner per partecipare. Durante il corso vengono spiegati i passi base, la tecnica, le coreografie, senza dimenticare l’etichetta dello stare in società. E nel giro di pochi mesi si è già pronti a partecipare ai primi Gran Balli e alle feste scozzesi“.

Una prova aperta e gratuita per imparare i primi passi

Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera del XIX secolo, imparando i passi e le danze che animavano i salotti e le sale da ballo dell’epoca sarà quella offerta martedì prossimo, 16 settembre, alle 20.30 presso l’istituto “San Vincenzo” dove si terrà la prima lezione di prova gratuita e aperta a tutti. Per partecipare non è necessario essere in coppia.

Per informazioni: erba@societadidanza.it oppure 333-5431142.