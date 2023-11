E' nata una stella nel trial italiano. Secondo assoluto nel Campionato italiano Trial e primo nel Campionato regionale, Filippo Colombo 11 anni e residente ad Albavilla, è un talento naturale nella difficile disciplina delle due ruote acrobatiche. E per questo il grande in bocca al lupo arriva proprio dalla prima cittadina del suo paese, Giuliana Castelnovo.

Albavilla ha un giovane campione in erba di trial

Al suo primo anno da pilota ufficiale del Moto Club Canzo, Filippo per un solo punto è secondo nel Campionato nazionale dietro al ligure Ivan Mezzogori nella categoria dedicata ai giovani talenti. A settembre ha conquistato la medaglia d’oro vincendo il Campionato regionale giovani nell’ultima prova disputata a Chiuduno, in provincia di Bergamo, mettendo in mostra doti acrobatiche degne di nota.

Filippo è cresciuto nella scuola trial di BTS di Andrea Buschi, guida una Beta 125 curata da Vismara moto di Intimiano ed è seguito in gara da Silvano Brambilla, ex pilota e reporter del trial mondiale per mototrial.it.

Per Filippo la stagione agonistica si è chiusa, ma è già al lavoro con gli allenamenti invernali in previsione del cambio di categoria nel 2024 quando con i colori del Moto Club Canzo parteciperà al Campionato italiano, al Campionato regionale Lombardia e al Campionato Master Beta. "E' bellissimo vedere un giovane appassionato, non posso che fargli i miei migliori auguri per il suo percorso e i più sentiti complimenti per i traguardi già raggiunti" ha commentato il sindaco.