Da domani, mercoledì 22 marzo 2023, la Sp 40, meglio conosciuta come via Milano sarà soggetta al senso unico alternato a causa di alcuni lavori.

Albavilla: lavori per la fibra ottica e Sp 40 a senso unico alternato per due settimane

Al via i lavori per la posa di nuovi impianti di fibra ottica sulla strada provinciale. Da domani la circolazione nella tratta di via Milano, compresa tra l’intersezione con Via Ai Ronchi e Via Lega Lombarda – Via Carcano sarà regolata da movieri.

Il senso unico alternato rimarrà sino a fine lavori, previsti per mercoledì 5 aprile. Fino a quel giorno gli utenti del traffico dovranno rispettare le precedenze indicate dagli ausiliari dalle 9 alle 17 di tutti i giorni tranne il sabato, la domenica e i festivi.

La zona dei lavori