Albavilla saluta don Paolo: "Grazie a tutti per avere sempre operato per il bene comune"

La comunità di Albavilla saluta il parroco don Paolo Vesentini. Ieri, domenica, tanti fedeli si sono riuniti per la messa di congedo del sacerdote in chiesa parrocchiale.

Chiesa gremita per congedare don Paolo, che a metà settembre lascerà la parrocchia: al suo posto subentrerà don Walter Anzani.

A margine della cerimonia i parrocchiani hanno rivolto al sacerdote uscente alcune parole di ringraziamento:

"Oggi siamo qui per mostrare a don Paolo la nostra gratitudine e riconoscenza umana per quanto fatto in mezzo a una comunità. Il sacerdote non lavora in ufficio ma è testimone di vita e fratello e padre della famiglia della parrocchia. Grazie per esserti fatto disponibile a oggetto di Dio e per la tua presenza gratuita e per avere lavorato con noi e per noi".