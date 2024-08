Albavilla saluta don Paolo Vesentini dopo otto anni

La comunità di Albavilla si prepara a salutare don Paolo Vesentini per dare il benvenuto al nuovo parroco. Come annunciato nelle scorse settimane, infatti, il religioso lascerà il paese dopo otto anni di servizio: ha infatti presentato formale richiesta di rinuncia all’incarico, raggiunti i 75 anni di età, e la stessa è stata accolta dall’arcivescovo. Don Paolo andrà a Fagnano Olona.

Domani mattina, messa e aperitivo per salutare don Paolo

Come lui, don Piero Antonio Larmi, parroco di Albese, lascerà la comunità dopo quindici anni per la stessa motivazione. E come annunciato nelle scorse settimane, le parrocchie di Albavilla e Albese si uniranno e saranno guidate da un solo parroco, don Walter Anzani, che farà il suo ingresso con tutta probabilità a metà settembre, in data ancora da annunciare.

La comunità albavillese intanto si prepara a salutare don Paolo e a ringraziarlo per quanto fatto: domani, domenica 1° settembre, alle 10.30 ci sarà la messa seguita da aperitivo sul sagrato. Per chi lo volesse è possibile contribuire al regalo per don Paolo lasciando l’offerta nel contenitore in chiesa parrocchiale.

La comunità di Albese, invece, saluterà don Piero Antonio il prossimo 8 settembre: celebrazione eucaristica alle 10.30, a seguire rinfresco in oratorio e alle 15 vespri.

La comunità è invitata a partecipare.