Albavilla si prepara al Natale: due appuntamenti in programma

Due appuntamenti: 28 novembre e 29 novembre

Albavilla · 26/11/2025 alle 15:51

Ad Albavilla l’atmosfera natalizia si accende con due iniziative organizzate da Primavera Odv.

Il Grinch arriva al CineTeatro

Venerdì 28 novembre, alle 20.45, il CineTeatro della Rosa di via Patrizi 6 ospiterà lo spettacolo teatrale “Il Grinch. Che noia il Natale”. A salire sul palco saranno i ragazzi del Centro Socio Educativo, che daranno nuova vita alla storia.

Un’occasione aperta a tutti per sostenere i giovani attori e trascorrere una serata insieme.

Lettura animata e mercatino solidale

La festa continua sabato 29 novembre, a partire dalle 14, nel mercatino solidale di Primavera Odv in via Saruggia 2/A.

Il pomeriggio sarà dedicato in modo particolare ai più piccoli grazie alla lettura del libro per bambini “CELESTINO – Lo gnomo speciale di Babbo Natale” di Anna Maria Civati, che sarà presente per dare voce al suo personaggio. La lettura è consigliata ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Il mercatino rimarrà aperto fino alle 18, offrendo al pubblico la possibilità di scegliere tra numerosi prodotti artigianali realizzati a mano, perfetti come regali natalizi. Il ricavato sosterrà il progetto Casa Primavera.

Due appuntamenti e due modi diversi di entrare nello spirito delle feste: Primavera Odv invita tutta la comunità a partecipare.

(Nella foto la sede di Primavera odv che ospiterà i mercatini)

