Albavilla si prepara al Natale: due appuntamenti in programma

Due appuntamenti: 28 novembre e 29 novembre

Ad Albavilla l’atmosfera natalizia si accende con due iniziative organizzate da Primavera Odv.

Il Grinch arriva al CineTeatro

Venerdì 28 novembre, alle 20.45, il CineTeatro della Rosa di via Patrizi 6 ospiterà lo spettacolo teatrale “Il Grinch. Che noia il Natale”. A salire sul palco saranno i ragazzi del Centro Socio Educativo, che daranno nuova vita alla storia.

Un’occasione aperta a tutti per sostenere i giovani attori e trascorrere una serata insieme.

Lettura animata e mercatino solidale

La festa continua sabato 29 novembre, a partire dalle 14, nel mercatino solidale di Primavera Odv in via Saruggia 2/A.

Il pomeriggio sarà dedicato in modo particolare ai più piccoli grazie alla lettura del libro per bambini “CELESTINO – Lo gnomo speciale di Babbo Natale” di Anna Maria Civati, che sarà presente per dare voce al suo personaggio. La lettura è consigliata ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Il mercatino rimarrà aperto fino alle 18, offrendo al pubblico la possibilità di scegliere tra numerosi prodotti artigianali realizzati a mano, perfetti come regali natalizi. Il ricavato sosterrà il progetto Casa Primavera.

Due appuntamenti e due modi diversi di entrare nello spirito delle feste: Primavera Odv invita tutta la comunità a partecipare.

(Nella foto la sede di Primavera odv che ospiterà i mercatini)