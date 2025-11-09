Alberi e nuove panchine antipallonate: piazza Sant’Ambrogio “bandisce” il calcio

Alberi e nuove panchine antipallonate: piazza Sant’Ambrogio, a Lurate Caccivio, rinasce mettendo al bando il calcio e i comportamenti incivili.

Intervento in piazza Sant’Ambrogio

Creare un salotto buono fruibile da tutta la popolazione ma che, nel contempo, non sia ricettacolo di gruppi di chiassosi ragazzi, in netto scontro con i residenti. L’obiettivo alla base della sistemazione dell’area situata al centro di Lurate, proprio alle spalle dell’ex scuola dell’infanzia, è chiaro: ridare vivibilità a un luogo che, negli anni, ha perso decoro. Schiamazzi, presenza delle Forze dell’ordine, incontri tra alcuni esponenti dell’Amministrazione comunale e i giovani e, non dimentichiamo, anche una “porta” da calcio improvvisata e tracciata con vernice spray sul muro. Questa la situazione, nonostante il regolamento non preveda di poter utilizzare il pallone.

“Necessario il decoro”

“Come sempre, la prima regola è quella del buon senso – esordisce l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Riniti – Se un bambino sta giocando con la palla e non crea disturbo non c’è problema. Diverso il discorso per le partite improvvisate, i rumori molesti e le pallonate sul muro fino a notte”.

La riqualificazione, nata in senso al bilancio partecipativo, ha subito una variazione. “Come era stata pensata all’origine la sistemazione si sarebbe snaturato il senso di piazza – prosegue l’assessore – Era prevista la rimozione del fondo piastrellato per lasciarlo in terra. Noi abbiamo pensato a una soluzione diversa che potesse anche risolvere la principale problematica di quello spazio”.

Sul piatto 88mila euro

Con un investimento di 88.000 euro, sono state acquistate nuove panchine e un sistema di alberatura composto da cinque piante dislocate in punti specifici di piazza Sant’Ambrogio. “Un mesetto fa sono iniziati i lavori di ridisegno dell’area e manca solo la messa a dimora delle essenze. Posizionandole in quel modo, panchine comprese, verrà disincentivato l’utilizzo del pallone per partite improvvisate e questo dovrebbe mitigare il problema”.