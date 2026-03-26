Vento troppo forte: gli interventi sul territorio

Sono stati diversi gli episodi di alberi sradicati o pali abbattuti a casa del forte vento: da Uggiate con Ronago a Lurate Caccivio.

Pianta sradicata al parco comunale e non solo

Nel corso della mattina di oggi, giovedì 26 marzo, la Polizia locale del Comando di Uggiate – unitamente alla Protezione civile – sta operando dove le raffiche di vento hanno causato anomalie. Un paio di alberi sono caduti a Bizzarone: in via Boschi e in via Santa Margherita. Un terzo in via Sefarino, a Ronago, e al parco comunale ronaghese una pianta è stata sradicata. In via Lugano, sempre a Ronago, inoltre, è caduto un palo di collegamento della linea telefonica. Non si registrano disagi alla circolazione e feriti. Sono 11 gli interventi sul territorio di Terre di Frontiera svolti in mattina per taglio alberi e rami: attivi sei volontari, tre squadre e tre automezzi.

Albero caduto a Lurate

Danni a causa del vento a Lurate Caccivio dove, questa mattina, una grossa pianta è caduta nel torrente Lura. L’incidente è avvenuto nei pressi di via Regina Margherita con l’albero che ha anche abbattuto il parapetto del vicino marciapiede. Sul posto i Vigili del fuoco, Polizia locale, Ufficio Tecnico, Protezione civile e il sindaco Serena Arrighi. Non si segnalano feriti.

Problemi anche a Caccivio

Di più lieve entità i danni a Caccivio. Sempre nella mattinata odierna alcuni rami sono caduti, sempre a causa del vento, nell’area del comparto scolastico, vicino alla scuola media e all'”Enfapi”. Verifiche in corso da parte del Comune e della Polizia locale.

“Impegnati nel monitoraggio”

“A seguito delle forti raffiche di vento che hanno interessato il territorio nella mattinata odierna, con allerta arancione in corso, si è verificato il cedimento di un albero proveniente da una proprietà privata situata lungo il letto del fiume Lura. L’albero ha sfondato il parapetto del marciapiede che costeggia il corso d’acqua in via Regina – spiega il sindaco – Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, la Protezione civile e la Polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area. Via Regina è attualmente chiusa al traffico lo resterà per tutto il tempo necessario perché con una gru abbiamo dovuto liberare il letto del fiume dai detriti. Il marciapiede verrà transennato e interdetto al passaggio fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Gli interventi di sistemazione saranno avviati nel più breve tempo possibile: trattandosi di un parapetto stradale di contenimento, sarà necessario procedere con lavorazioni specifiche nel rispetto delle normative tecniche vigenti. L’Amministrazione comunale resta costantemente impegnata nel monitoraggio della situazione e garantirà aggiornamenti tempestivi alla cittadinanza”.