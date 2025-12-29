Albero di Natale da parete e presepe: il centro sociale La Compagnia saluta il 2025 con creatività

Come ogni anno, La Compagnia di Bizzarone non dà freno alla propria creatività: a illuminare il centro sociale un presepe e un albero di Natale da parete.

Luci e bocce per concludere l’anno insieme a La Compagnia

Quest’anno, i soci del centro di via Roma hanno voluto realizzare qualcosa di diverso. “La Compagnia ha voluto stupire con decorazioni natalizie: il presepe e l’albero di natale da parete di grande effetto”, commenta il Direttivo, con grande soddisfazione. Accesi dall’8 dicembre, albero e natività sono frutto dell’impegno di di tre soci che si sono rimboccati le maniche. Un modo come un altro per trascorrere del vero tempo in compagnia, vivendo il vero spirito natalizio e festeggiando insieme.

Pronti per il 2026

Il centro, però, non è solo Natale. E’ attivo tutto l’anno e, proprio ora, con l’inizio del 2026, potrebbe esserci occasione per avvicinarsi alla realtà di Bizzarone: “Il centro in via Roma 18 è aperto dalle 14.30 alle 18, tre pomeriggi alla settimana: martedì, mercoledì e giovedì. I soci sono 180 e molti provenienti dai Comuni limitrofi. Varie e interessanti le attività ricreative proposte, tra cui la classica tombola e i giochi di carte: il maggior successo è riscosso dal burraco e da scala 40. Altra bella iniziativa e poi quella di festeggiare i compleanni. Il vero obiettivo è certamente quello di passare in allegria e spensieratezza del piacevole tempo tutti assieme gustando una fetta di torta e sorseggiando un buon caffè. Ci si può iscrivere all’associazione a qualunque età avendo così la possibilità di partecipare alle tante iniziative che vengono periodicamente proposte. Spiccano le gite di un giorno come quella recentemente svolta con successo a Castione della Presolana e a Clusone”. Ogni anno vengono proposte due soggiorni marini e uno in montagna. “Si sta già pensando all’ anno prossimo. Si possono trovare le proposte esposte all’esterno della sede e chi avesse necessità di ulteriori informazioni può visitare il centro nei pomeriggi di apertura o chiamando il numero 348-0541192. La Compagnia, inoltre, collabora fattivamente con l’oratorio, le altre associazioni e con l’Amministrazione comunale soprattutto in occasione dell’ormai tradizionale pranzo della terza età (a noi piace però chiamarlo pranzo in Compagnia, per ovvi motivi) che si tiene ogni anno sul Colle dell’Assunta. Venite a trovarci nella nostra sede per stare in compagnia, sarete sempre accolti con un sorriso e una calorosa stretta di mano. Vi aspettiamo”.