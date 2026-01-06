Alberto Gatto confermato presidente del centro associazione Incontro

L’assemblea del centro associazione Incontro di Villa Guardia ha espresso un giudizio netto sul caso relativo alla gestione di bar e cucina: Alberto Gatto confermato presidente.

Gatto ancora presidente dell’Incontro

Si è placato il terremoto che ha colpito l’associazione con sede a Maccio. All’origine della controversia, la gestione del bar e della cucina del centro anziani, con alcuni soci contro il Consiglio direttivo, prendendo di mira il presidente Gatto. Promossa dal socio Giorgio Campari, una petizione con 55 firme ha sollecitato spiegazioni in merito al cambio di gestione dell’area ristoro, aggiungendo pure la richiesta di revoca del mandato del presidente. Quindi tutti convocati all’assemblea tenuta lo scorso 21 dicembre. Presenti circa 100 soci su 432 – di cui una quarantina firmatari della lettera – il sindaco Paolo Veronelli, gli assessori Giancarla Arrighi, Giulia Pedroni e Franco Isella e la vicepresidente precaria di Ancescao Como Rosangela Ferrario. Presidente della riunione Dario Di Lorenzo, Laura Bosetti segretaria. Dopo la discussione sulla gestione di bar e cucina del centro e sulle accuse rivolte direttamente al presidente, Gatto è stato confermato presidente del centro.

“Provo dispiacere per l’immagine dell’associazione”

Queste le parole di Alberto Gatto in merito: “Non c’è stata alcuna votazione sulla mia posizione perché non ritenuta necessaria e non è stata fatta una richiesta corretta. L’assemblea avrebbe dovuto chiedere le mie dimissioni come socio. Sarebbe stato poi il direttivo, in caso, a revocarmi il mandato”. Cosa si prova? “Dispiacere – risponde Gatto – Una batosta d’immagine. Si sarebbe potuto svolgere tutto in un’altra maniera. Ora lavoriamo per il futuro e non ci si ferma, anzi: vogliamo ampliare l’associazione”.