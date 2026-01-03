Album delle figurine delle associazioni: al via la terza edizione

Presentata in sala consiliare del Comune la terza edizione dell’album delle figurine delle associazioni di Bellagio 2025-2026.

Terza edizione del progetto

Alla presentazione hanno partecipato i rappresentanti di numerose società sportive del paese. A presentare l’album il sindaco Angelo Barindelli insieme all’assessore alle Politiche giovanili, Alice Agnelli e al consigliere comunale delegato Stefano Zambra.

“Siamo orgogliosi di questo nuovo prodotto, seguito in particolare dall’assessore Agnelli e dal consigliere Zambra – afferma il sindaco – I ragazzi sono il nostro futuro, il patrimonio più importante delle nostre famiglie e della nostra comunità. Devono crescere sani dal punto di vista fisico e mentale: lo sport è la forma privilegiata per prevenire il disagio giovanile e per curare il proprio fisico, ma anche per relazionarsi con gli avversari nel rispetto delle regole in un contesto dove le persone sono unite dal desiderio di trasmettere un esempio di stile di vita”.

Un supporto per tutte le società sportive

Una dimostrazione di come l’Amministrazione voglia supportare tutte le associazioni sportive del paese. Grazie all’album delle figurine, infatti, i ragazzi si possono appassionare quotidianamente allo sport e formare la propria identità trovando allo stesso tempo tanti esempi da imitare.

“L’album è stato rilanciato cercando di coinvolgere tutte le associazioni di Bellagio e i bellagini che giocano altrove – ha affermato il consigliere Zambra – Non c’è solo lo sport. A metà album ci sono pagine dedicate alle panchine collocate fuori dalla scuola (la panchina contro il bullismo e quella contro la violenza sulle donne) con contributi scritti dagli studenti e una pagina dedicata all’iniziativa “Clean Up” con Legambiente sulle spiagge. Speriamo che anche queste pagine possano fare riflettere giovani e non sulle realtà che esistono nel nostro piccolo”.

Le figurine sono in vendita nelle edicole di Bellagio e Civenna e pure in alcuni punti vendita del paese.