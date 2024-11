Ale e il sogno di diventare ballerino

Il suo sogno è quello di diventare, un giorno non lontano, un ballerino professionista. E la strada che finora il suo talento e il destino gli hanno tracciato punta dritto verso quell’orizzonte.

Alessandro Ronchetti ha 18 anni, canturino doc, frequenta il liceo linguistico iniziato a Cantù e che ora sta completando a Genova. Qui infatti fa parte dell’accademia di ballo Experience Company, fondata dal direttore artistico Matteo Addino. Un corpo di ballo prestigioso, grazie al quale il diciottenne ha già avuto modo di esibirsi in televisione e soprattutto di vincere per due anni consecutivi il World of Dance, che si svolgea Roma.

