Aler, finanziati dal PNRR 5 progetti: nel Comasco riqualificazione di 30 alloggi a Cucciago

L'intervento comasco vale più di un milione di euro.

Cinque progetti dell'Aler Varese Como Monza Brianza e Busto Arsizio verranno finanziati dal Fondo Complementare al PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, programma “Sicuro, verde e sociale”.

“Non nascondo che ho appreso degli ottenuti finanziamenti con estremo compiacimento - interviene il Presidente di Aler Varese Como Monza Brianza e Busto Arsizio, Giorgio Bonassoli - Posso dire che non potevo sperare in nulla di più rispetto al risultato ottenuto, pubblicato venerdì scorso sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e relativo all’approvazione ed invio al Ministero delle Infrastrutture delle proposte finanziabili di cui al Fondo complementare al PNRR ”.

L’Azienda, che Bonassoli amministra dal 2018, ha infatti ottenuto il finanziamento di ben cinque progetti per un ammontare complessivo di 30,6 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno cinque quartieri di proprietà dell’Azienda dislocati in tutte le quattro UOG – Unità Organizzative Gestionali – aziendali e più precisamente: due nel comune di Varese, relativi ai noti quartieri cittadini di Sangallo e Montello per circa 23milioni e 383mila euro; uno in via 8 Martiri nel comune di Busto Arsizio per circa 3milioni e 36mila euro; uno nel comune di

Monza, in via Baradello per circa 3milioni e 149 mila euro ed uno in provincia di Como, nel comune di Cucciago relativo all’immobile di via Michelbecco per circa 1 milione e 11mila euro. L'intervento comasco prevede lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'immobile che ospita 30 appartamenti.

“Si tratta di grandi numeri, non solo in termini economici - prosegue il Presidente - ma anche e soprattutto in termini di unità abitative che andremo a sistemare e che rientreranno nel circuito delle assegnazioni, oltre che di riqualificazione dei quartieri in cui tali immobili sono inseriti. Stiamo parlando di interventi che riguarderanno complessivamente n. 297 alloggi e che, sommati ad altri importanti progetti già recentemente finanziati sui territori come i Progetti PINQuA di Varese e di Monza e ai progetti Superbonus, ci vedranno impegnati per alcuni anni. Inoltre, tengo a precisare che, oltre ad efficientare dal punto di vista energetico il patrimonio, aumentandone il valore, i progetti garantiranno ai nostri inquilini un risparmio con spese di riscaldamento più basse, così come minori spese di mantenimento dei fabbricati. I progetti finanziati infine mirano ad aumentare, anche grazie all’impiego di quota parte di risorse Aler, il numero di alloggi disponibili mediante frazionamento di unità grandi non più attinenti alle esigenze attuali.”

“Il grande successo ottenuto - conclude Bonassoli - è dimostrazione del buon lavoro e della capacita tecniche di tutto lo staff ALER che ha dimostrato capacità di pianificazione e di progettazione. Un ringraziamento va quindi a tutta la struttura Aler per l’impegno profuso, che proseguirà ora con i passi successivi, necessari per entrare nel vivo dei lavori. Poter garantire un sempre maggior numero di alloggi popolari e che inoltre siano dotati di tutti i requisiti di efficienza e risparmio energetico, significa migliorare la qualità della vita delle presone ed è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione ma soprattutto di stimolo per proseguire in questa direzione.”