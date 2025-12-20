Inverigo, Alessandra protagonista a Casa Sanremo Campus grazie al suo talento e alla sua bravura. La giovane studentessa sogna di diventare una cantante.

Un’esperienza speciale

Un’esperienza speciale per Alessandra Grigore, 20enne di Inverigo, studentessa di Lingua, Comunicazione, Media e Culture Digitali all’università Cattolica di Milano e grande appassionata di canto. Oltre che studentessa universitaria, Alessandra studia canto e pianoforte. Una passione che coltiva sin da quando era piccola.

“Canto da sempre. Mi capitava di farlo persino in classe quando frequentavo le elementari – racconta la giovane – Le maestre lo fecero presente a mia mamma e insieme mi spiegarono quando si poteva cantare e quando no. Da lì ho iniziato a seguire lezioni di canto ad Arosio con Consuelo Gilardoni e poi non ho più smesso, salvo un’interruzione per un periodo a causa di alcuni problemi di salute. Cantare è il modo più autentico che ho per esprimermi e al canto ho poi aggiunto anche cinque anni la pianoforte classico. Ho fatto il mio primo saggio a sei anni, è stato uno dei momenti che porto più nel cuore”.

Da allora tanta è stata la strada, compreso la conquista del premio “Evergreen” durante il “Premio Mia Martini 2018” a Bagnara Calabra, quando Alessandra aveva 13 anni.

Dal Teatro del NoiVoiLoro all’Ariston

A fine novembre Alessandra, che ora studia canto a Milano, dopo essersi esibita sul palco del Teatro del NoiVoiLoro, nel corso dell’Inner Talent promosso dall’Inner Wheel Club di Erba, ha ottenuto una borsa di studio per Casa Sanremo Campus, con l’opportunità di recarsi nella città ligure.

“Avevo saputo da un amico della possibilità di partecipare a questo concorso e ho ottenuto una borsa di studio insieme ad altri 15 ragazzi”, racconta.

Così, dal 4 all’8 dicembre, la giovane inverighese si è recata a Sanremo per un’esperienza davvero speciale.

“Ho preso parte a numerose masterclass tenute da professionisti del settore musicale. Nello specifico: il maestro Ciro Barbato, il produttore Marco Rinalduzzi e l’autore Luca Sala. Nel programma erano previsti anche un seminario di consulenza d’immagine con la professionista Silvana Matarazzo, una masterclass sulla comunicazione tenuta dalla giornalista Maria Puca e una visita guidata al teatro Ariston, dove ho avuto modo di incontrare il proprietario Walter Vacchino – spiega Alessandra – Durante questa bellissima esperienza ho fatto amicizia anche con tanti ragazzi da tutta Italia che come me hanno la passione per il canto e ne vorrebbero fare il loro lavoro”.

Sguardo al futuro

L’esperienza è stata anche un’iniezione di fiducia per la 20enne:

“Mi hanno fatto capire quanto debba credere in me stessa e nella mia capacità. Ho compreso che noi siamo emozioni e che gli artisti hanno il compito di trasmettere queste emozioni agli altri”.

Al termine del campus Alessandra ha ricevuto un attestato e continua a mantenere vivo il suo sogno di diventare cantante e guarda con passione ed entusiasmo al futuro: