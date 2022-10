Alessandro Meroni, 25 anni, ha un sogno. Quello di cantare un giorno sul palco al Forum di Assago, davanti a migliaia di spettatori. E magari con al suo fianco, in un duetto, una delle sue artiste preferite, Avril Lavigne.

Alessandro sogna di cantare al Forum: su YouTube la prima canzone "200notti"

Per concretizzare questo sogno, il giovane canturino sta lavorando molto: grazie al suo talento e a tanta determinazione qualche giorno fa ha pubblicato su YouTube e sulle altre piattaforme di musica in streaming il suo primo brano, "200notti", che ha già raccolto 45mila visualizzazioni.

"Una sera ho visto in televisione Sanremo e, vedendo un cantante esibirsi, ho detto che quello sarebbe stato il lavoro che avrei desiderato fare nella mia vita. Ora mi occupo di logistica in un’azienda. Lo faccio per mantenermi certamente, ma soprattutto per poter coltivare questo mio sogno - racconta il canturino - Ora voglio che le mie canzoni siano ascoltate da un pubblico sempre più vasto, non ho interessi economici. Voglio farmi conoscere".

