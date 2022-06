Alfa Romeo Tonale debutta a Bergamo in test-drive, anche domenica 12 giugno

Dopo il partecipato evento di presentazione in anteprima, è finalmente arrivato il momento di provare su strada Alfa Romeo Tonale, l’attesissimo nuovo SUV compatto del Biscione: il primo appuntamento è per sabato 11 e domenica 12 giugno nella concessionaria Autotorino di Bergamo, via Zanica. Con l’arrivo di Tonale, Alfa Romeo entra nel mondo dell’elettrificazione e della connettività, per conquistare i fan del ventunesimo secolo.

Autotorino Bergamo aperta anche domenica 12 giugno

Per festeggiare il suo arrivo e lasciare ancora più tempo agli appassionati “Alfisti”, la filiale Autotorino di Bergamo in via Zanica 87 sarà aperta anche domenica 12 giugno.

Durante il weekend, sarà possibile scoprire tutti i dettagli di Tonale in showroom e anche effettuare un test-drive, per apprezzarne le doti stradali e riconoscerne la dinamica di guida e l’agilità da autentica Alfa Romeo. Valore aggiunto, l’elettrificazione concepita al servizio del DNA del marchio, per una vera esperienza di guida ibrida.

Per chi non riuscisse ad essere tra i primi a concedersi un test-drive di Nuova Alfa Romeo Tonale, dopo questo primo appuntamento, il team della concessionaria sarà a disposizione ogni giorno per una prova sulle strade di Bergamo.