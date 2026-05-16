Alimentazione, adolescenza e prevenzione al Melotti

Alimentazione, adolescenza e prevenzione sono i temi che sono stati trattati al liceo «Fausto Melotti» di Cantù.
Il progetto
I ragazzi e le ragazze del secondo anno del liceo artistico e di quello delle scienze umane delle sedi di Cantù e Lomazzo sono stati coinvolti in un progetto realizzato dal dipartimento di scienze: «Nutrirsi per vivere, vivere per creare».
Gli incontri
Si è trattato di due incontri in auditorium in cui l’approfondimento delle scienze ha offerto un momento di discussione, scambio e riflessione, su argomenti quali, salute e benessere, corretti stili di vita – alimentazione, fumo – e affrontando in maniera critica il tema della prevenzione.
Il commento della docente
Spiega la professoressa di scienze naturali e ideatrice dell’attività Simona Paro:
«Il progetto è stato proposto dal dipartimento di scienze di cui il professor Marco Albonico è il referente. Abbiamo proposto ai ragazzi due incontri, il primo chiamato “Adolescenza e Alimentazione”, con la dottoressa Cristina Della Corte (Medico chirurgo specialista in gastroenterologia ed epatologia clinica, presso l’ospedale di Rho). Successivamente, il 5 maggio, si è svolto l’appuntamento “Il futuro della ricerca comincia in classe”. Si è trattato di un incontro con la dottoressa Elisa Taiana, ricercatrice Airc presso la Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e con i volontari per Airc Maurizio Mancuso e Oscar Marcon. Le attività sono piaciute e l’idea è quella di riproporre e ampliare il progetto per l’anno prossimo».