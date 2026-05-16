Alimentazione, adolescenza e prevenzione al Melotti

Il progetto del dipartimento di scienze ha coinvolto studenti e studentesse del secondo anno

Alimentazione, adolescenza e prevenzione sono i temi che sono stati trattati al liceo «Fausto Melotti» di Cantù.

Il progetto

I ragazzi e le ragazze del secondo anno del liceo artistico e di quello delle scienze umane delle sedi di Cantù e Lomazzo sono stati coinvolti in un progetto realizzato dal dipartimento di scienze: «Nutrirsi per vivere, vivere per creare».

Gli incontri

Si è trattato di due incontri in auditorium in cui l’approfondimento delle scienze ha offerto un momento di discussione, scambio e riflessione, su argomenti quali, salute e benessere, corretti stili di vita – alimentazione, fumo – e affrontando in maniera critica il tema della prevenzione.

Il commento della docente

Spiega la professoressa di scienze naturali e ideatrice dell’attività Simona Paro: