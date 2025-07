il programma

Iniziata il 4 luglio, proseguirà sino a domenica 20 luglio con serate che spaziano dalla musica, ai dibattiti politici sino agli incontri culturali

Una tradizione che si rinnova ogni anno, ininterrottamente dal 1968. E’ quella della Festa dell’Unità, che da 57 anni si svolge al parco del Bersagliere a Cantù. Iniziata il 4 luglio, proseguirà sino a domenica 20 luglio con serate che spaziano dalla musica, ai dibattiti politici sino agli incontri culturali.

Alla Festa dell’Unità, domenica si parla della situazione a Gaza

«E’ una manifestazione alla quale i nostri volontari lavorano moltissimo - ha puntualizzato il segretario della sezione di Cantù del Partito democratico Francesca Somaini - Per questo motivo li voglio ringraziare per la disponibilità che dimostrano sempre». Tra gli appuntamenti in programma nel fine settimana, il segretario cittadino ha evidenziato quello che si svolgerà domenica 13 luglio dal titolo «No other land» e dedicato alla drammatica situazione che sta vivendo Gaza.

«Si articolerà in più momenti - ha proseguito Somaini - Il primo è in programma alle 17 e sarà un incontro con Aysar Al Sai, autore del libro “Quando i picchetti sono fioriti” e a moderare sarà Alida Paternostro de Le Sfogliatelle. Seguirà alle 19.30 la cena con menù palestinese, il cui ricavato sarà devoluto a iniziative a sostegno della popolazione di Gaza. Alle 20.30, invece, ci sarà la presentazione campagne di boicottaggio Bds e a seguire il collegamento da Gaza con Sami Abuomar, coordinatore di Acs. Infine alle 21.30 ci sarà la proiezione del film “No other land”, oscar 2025 come miglior documentario».

Occorre aggiungere che tutte le sere è attiva l’area bar e l’area ristorante con cucina casalinga dalle 19.30 sino alle 22. Alla domenica, alle 13, c’è invece «Tutti a tavola», con pranzo a menù fisso. Solo per la domenica è preferibile la prenotazione chiamando il numero 3534689097.