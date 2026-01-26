Alla Protezione civile serve un mezzo

Il sodalizio ha lanciato una raccolta fondi per acquistare un veicolo e attrezzature

I volontari della Protezione civile di Casnate con Bernate si stanno riorganizzando, dopo la chiusura del gruppo comunale che è avvenuta nel 2023, ma per essere pienamente operativi hanno bisogno di un veicolo e di attrezzature. Il gruppo del paese, quindi, ha deciso di lanciare una raccolta fondi per poter acquistare soprattutto un mezzo che possa essere utile per la comunità in caso di alluvioni, incendi, nevicate e, più in generale, emergenze sociali.

Le parole del presidente

Sul tema si è espresso Carmine Mussari, presidente del gruppo operativo lariano di Protezione civile di Casnate con Bernate:

«Dopo alcune difficoltà, il nostro gruppo storico è ripartito per andare avanti in modo autonomo. Ma ora abbiamo bisogno di qualche aiuto per poter dare poi noi una mano alla comunità in caso di particolari emergenze. Quindi abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe. Il nostro grande obiettivo è raccogliere complessivamente 10mila euro, che serviranno per l’acquisto di un veicolo usato, ma anche proprio per l’allestimento e la messa in sicurezza. Inoltre, abbiamo la necessità di acquistare attrezzature operative e dispositivi di protezione. Tra l’altro, ci tengo a specificare anche che il mezzo poi verrebbe utilizzato pure per la distribuzione dei beni alimentari».

“Abbiamo bisogno di un mezzo”

Il presidente Mussari aggiunge ulteriori specifiche:

«Il nostro gruppo ora è composto da circa 10 volontari, ormai amici, che hanno veramente tanto entusiasmo. Poi ci sono anche altri soci, non operativi, che ci danno una mano. In generale, vogliamo ancora donare il nostro tempo, le nostre energie e la nostra presenza per le esigenze della comunità. In questo momento le attrezzature e un mezzo operativo per poter intervenire, nel migliore dei modi, in caso di emergenze, rappresentano veramente un’esigenza. Non ci tiriamo mai indietro quando c’è bisogno, però in determinate circostanze, è essenziale avere a disposizione un veicolo attrezzato. Ovviamente la nostra speranza è che non accada mai niente di grave, ma quando purtroppo si verificano, per esempio, incendi, alluvioni o nevicate bisogna avere i mezzi e le attrezzature per intervenire, non basta la buona volontà».

“Un investimento sulla sicurezza”

Infine, il presidente Mussari afferma:

«Siamo fiduciosi di poter ricevere un sostegno concreto dalla nostra comunità, coinvolgendo magari sia cittadini che aziende. La raccolta fondi è stata attivata recentemente. Ogni singola donazione può avere veramente un grande valore, anche la più piccola. Si tratta di un investimento concreto nella sicurezza, nella solidarietà e nel bene comune».

La raccolta fondi

Per fare una donazione si deve andare sul sito di GoFundMe e cercare la raccolta fondi «Un aiuto concreto per la sicurezza del territorio», che riguarda proprio la Protezione civile di Casnate di Bernate. Inoltre, è anche possibile contattare direttamente il gruppo del paese tramite l’indirizzo mail casnateconbernate.pc@gmail.com, oppure si può chiamare il numero 351.5928692.