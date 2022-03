proposta culturale

La proposta pare aver trovato un buon riscontro in vari cittadini che l’hanno gradita.

L’iniziativa è stata lanciata da alcuni cittadini e ha ottenuto il plauso dell’Amministrazione comunale. Alla riscoperta della storia di Albese.

Alla riscoperta del passato con i nomi storici delle antiche corti di Albese

Alcuni cittadini si stanno attivando perché anche ad Albese sia valorizzato il passato mediante l’apposizione di cartelli che indichino i nomi storici delle antiche corti. La proposta pare aver trovato un buon riscontro in vari cittadini che l’hanno gradita e stanno pensando di coinvolgere nella proposta il gruppo dei volontari che cura il Museo Etnografico dell’Acqua e la Pro loco. La proposta culturale sembra valida e dovrebbe avere ampie possibilità di essere applicata visto che iniziative analoghe sono già state messe in atto in vari comuni della nostra regione. Interpellato in proposito, il sindaco Carlo Ballabio ha positivamente risposto: "Questa proposta mi sembra ottima e trova tutto l’appoggio dell’Amministrazione che sta già lavorando in questa direzione".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 12 marzo 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui