Sempre pomeriggi di grande divertimento all'associazione anziani La Rizzada della frazione di Vighizzolo di Cantù.

Alla Rizzada pienone per la tombolata di Sant'Agata

Una settantina di persone non se l'è fatto ripetere due volte: un pomeriggio un compagnia, tra ambi e terzine, al centro civico di Vighizzolo. Gran pienone ieri pomeriggio, domenica 4 febbraio 2024, per la tombolata di Sant'Agata organizzata da La Rizzada, l'associazione di promozione sociale della frazione che conta oltre 600 iscritti.

Una domenica pomeriggio in compagnia tra giochi e divertimento: tra cinquine e tombole una settantina di soci ha trascorso alcune ore insieme, con gran finale grazie all'apprezzato rinfresco. E il calendario di febbraio è ricco.

Tra i prossimi appuntamenti in programma una gita a Milano per giovedì 15 e venerdì 16 febbraio alla basilica di S.Maria delle Grazie, con tour nella sacrestia del Bramante e a San Maurizio al monastero Magggiore. Sabato 17 febbraio si festeggerà in sede il Carnevale mentre domenica 25 sempre al centro civico gara di burraco.