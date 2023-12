Alla scoperta dei sette luoghi del mistero, un viaggio nell'occulto tra Como, Lecco e Brianza

Un viaggio nell'occulto tra Como, Lecco e la Brianza. Questo il nuovo reportage d'autore, edito da Dominioni Editore, di Francesco Camagna che uscito lunedì 4 dicembre 2023 e che racconta sette luoghi del mistero del nostro territorio e non solo.

Il libro

Il viaggio comincia dalla Casa Rossa, la villa lecchese conosciuta nel mondo dell’esoterismo internazionale, e si passa per luoghi ancora più nascosti, come la Tomba del marchese Raimondi, mausoleo incastonato tra verdi colline, da cui passano i torrenti Lura e Riale. Nel mezzo, un’immersione completa negli ambienti più suggestivi. C’è, ad esempio, il resoconto di una giornata alle piramidi di Montevecchia. C’è Consonno, città fantasma, frazione di Olginate in provincia di Lecco.

La raccolta di reportage (sette, come suggerisce il titolo) è l’opera di prima di Francesco Camagna, che però ha già scritto di leggende locali nella collana Quando i pesci volavano dell’associazione culturale La Beula. Camagna parte sempre da una diceria, una maledizione fissata nel tempo, ne segue le tracce, incontra i diretti interessati, ne approfitta per approfondire, con uno stile narrativo, i costumi e la storia di ogni ambiente incontrato. Non solo, in alcuni casi scavalca i confini per tracciare i punti di contatto tra ‘micro’ e ‘macro’, sottolineando le somiglianze tra il folclore locale e le leggende in altre parti del mondo. È il caso della vicenda della costruzione del Ponte del Diavolo di Lezzeno, simile a quella di molti altri ponti sparsi per il mondo: Sud America, Nord Africa, Oceano Atlantico e Russia.

Sette Misteri, è sì una mappa dell’occulto, ma è anche una ricerca storico-culturale sui valori sociali radicati nei nostri luoghi ed è, infine, una riflessione sul bisogno dell’uomo di vivere in un terreno dove le ambiguità non si risolvono, dove si mitizza il magico e poi si tenta di spiegarlo, dove la ricerca è spesso accompagnata dalla speranza di non trovare mai.

I luoghi del mistero comaschi

Tra i sette luoghi del mistero la maggior parte sono comaschi, ben 4:

L'isola Comacina, protagonista del terzo capitolo; La casa del mago a Orsenigo, raccontata nel quarto capitolo; La tomba del Marchese a Gironico al Monte, tema del sesto capitolo; Il Ponte del Diavolo a Lezzeno, che chiude il libro.

Gli altri tre protagonisti vengono, come detto, da Lecco e dalla Brianza, e sono: