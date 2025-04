Alla scoperta di anfibi e rapaci notturni nello Zoc del Peric

Una serata alla scoperta della fauna dello Zoc del Peric: appuntamento organizzato dal Circolo Ambiente «Ilaria Alpi» di Alzate con l’associazione Le Contrade di Inverigo venerdì 2 maggio, in occasione dell’evento internazionale «Save the frogs Day 2025».

Appuntamento a Fabbrica Durini

Nella zona umida dello Zoc del Peric, infatti, si possono trovare molti anfibi: vari tipi di rana, fra cui l’endemica rana di Lataste; salamandre e tritoni; diverse specie di uccelli, tra cui rapaci notturni, dall’assiolo al gufo, alla civetta, all’allocco.

L’evento sarà guidato da Antonio Bertelè del Circolo «Ilaria Alpi» per la parte naturalistica, Arturo Binda de Le Contrade per gli anfibi e Walter Sassi , appassionato di ornitologia, per l’avifauna. «Sarà un’interessante opportunità per conoscere un’area strategica per la biodiversità del nostro territorio e il ruolo ecologico di specie faunistiche altrimenti poco osservabili - sottolinea Bertelè - L’evento ha l’intento di promuovere conoscenza e salvaguardia degli anfibi, preziosi per l'ambiente naturale, a rischio di estinzione a causa della sottrazione delle zone umide in cui vivono e si riproducono, ambienti minacciati dal sempre crescente consumo di suolo; ma anche al riscaldamento globale e alla siccità. Per questo le aree umide vanno salvaguardate, in quanto ecosistemi naturalistici fondamentali per la flora e la fauna».

Il ritrovo venerdì 2 maggio è alle 21 nel parcheggio del cimitero di Fabbrica Durini; il rientro è previsto entro le 23. L'iniziativa è aperta a tutti: si consiglia di portare una torcia e di indossare abbigliamento e scarponcini adeguati. In caso di pioggia l'evento sarà annullato. L'iniziativa è patrocinata dai Comuni di Alzate e Lurago.