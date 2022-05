La polemica

Il sindaco non ci sta: "La situazione sta diventando drammatica".

Ancora due mesi, anche se dei tempi non v’è certezza, per avere la porta di accesso a quella che sarà la cella di stoccaggio della selvaggina abbattuta. Si preme sul pedale dell’acceleratore per consegnare, chiavi in mano, i locali dove conservare i capi di bestiame ai cacciatori della Atc (Ambito territoriale caccia) Olgiatese, ma la consegna dei materiali tarda ad arrivare.

Allarme cinghiali a Binago: altri due mesi per la cella di stoccaggio

"Nel frattempo i cinghiali hanno fatto almeno due nidiate - ironizza il sindaco agricoltore Alberto Pagani - e la situazione, come ormai accade da troppo tempo, sta diventando drammatica. I cinghiali hanno aumentato esponenzialmente la loro presenza e si sono adattati molto bene al nostro habitat, dove trovano da bere e mangiare".

